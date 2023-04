Piano semplificazione scuola | D’Aprile Uil Scuola Rua | “Se non si tratta di annunci ma di fatti concreti allora sarà un passo avanti”

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Il Ministro è intervenuto su una questione su cui da anni ci battiamo senza sosta. Se non sidima diuninper la.", commenta il segretario generale della UilRua, Giuseppe, in merito alValditara. L'articolo .

IlValditara per la scuola, in 20 punti La sburocratizzazione: "Con ilper lapuntiamo a migliorare la qualità della nostra scuola, rilanciamo e finalmente completiamo l'...... le sfide poste dai processi di innovazione,amministrativa e qualità dei servizi ... suddivisi in tre diverse categorie rispondenti alle esigenze delcomunale del personale " che ...Previsti interventi organizzativi e tecnologici; di innovazione procedimentale e organizzativa, dinormativa. I 20 punti delannunciato ieri dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara Sburocratizzare, digitalizzare, riorganizzare, de - opacizzare. Con questi ...

Piano di semplificazione amministrativa, 20 punti per cambiare la scuola. Valditara: “Oggi il varo” Orizzonte Scuola

Il 20 aprile 2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato in Consiglio dei Ministri l’informativa relativa all’avvio del Piano per la semplificazione nel settore dell ...Tra gli obiettivi strategici: miglioramento dei servizi scolastici per studenti e famiglie; garantire la presenza dei docenti di ruolo a partire dal primo giorno di scuola; drastica riduzione degli ad ...