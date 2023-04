Perché festeggiamo la giornata mondiale della creatività e dell’innovazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 21 Aprile si festeggia la. Finalmente la società del ventunesimo secolo ha riconosciuto l’importanza del capitale creativo e gli effetti positivi nello sviluppo dell’umanità.ed innovazione: due punti essenziali per la società attuale L’innovazione è certamente uno dei capisaldi su cui si basa la società attuale. Siamo continuamente spinti a produrre e ricercare, per rendere più semplici le nostre vite e soddisfare le nuove necessità. Laè un dato importante nell’innovazione, in quanto, teoria e logica appartengono solo ad un secondo stadio per finalizzare un obiettivo. Il primo stadio è infatti l’idea. Laè quell’elemento essenziale, il primo ...