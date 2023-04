“Perché è sull’Isola” Cecchi Paone | retroscena bomba sulla sua partecipazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’Isola dei Famosi 2023 sembra essere partita con il piede giusto: Ilary Blasi ha fatto registrare buoni numeri negli ascolti sfiorando la vittoria contro un colosso come il Commissario Montalbano. Tra i tanti concorrenti in gara a distinguersi è stata la coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Checchi, primi leader della nuova edizione. La presenza del divulgatore scientifico e del compagno non è stata accolta benissimo da tutti i telespettatori come si leggepagina del programma. “avrebbe dovuto consumare la sua relazione amorosa a casa sua non in TV, poi basta mi pare sia la terza volta che partecipa è non fa un cavolo. A casa subito”. “Ho visto il programma 10 minuti solo per Mazzoli e Noise, poi ho dovuto spegnereil programma è orrendo, spazzatura allo ...