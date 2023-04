madri uccidono La psichiatra Nicoletta Giacchetti, del servizio di psicopatologia perinatale del Policlinico Umberto I di Roma, spiegacostanti. (immagini di Enrica Di Battista) ...Lo fa il 50% del campione intervistato dal Beuc, l'organizzazione europea che riunisceassociazioni di consumatori nazionali (l'Italia è rappresentata da Altroconsumo) e che sul tema ha ...... 'Lo stop di visite specialistiche, trattamenti e interventi chirurgici non urgenti, ha peggiorato la condizione di molti di noi, causando la riacutizzazione dipatologie e la cronicizzazione ...

Perche' alcune madri uccidono - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Alcuni mobili sono già imballati e pronti al trasloco, perché Inter e Milan non vedono l’ora di cambiare casa. San Siro accetta la loro scelta a malincuore, ma nel frattempo si prepara a vivere due ...Un'intervista a Repubblica riaccende la polemica sulla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che insiste a mettere sullo stesso piano la lotta antifascista in Italia a quella contro i regimi c ...