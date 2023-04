Per rispettare gli impegni climatici europei si devono ridurre anche i voli privati

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 aprile 2023) «In Italia e in Europa molte persone fanno fatica a pagare i conti delle bollette a causa della crisi energetica scatenata dal conflitto in Ucraina, ma una piccolissima minoranza continua a bruciare carburante sui jetsenza curarsi delle conseguenze, persino quando esistono alternative più sostenibili, comode e praticabili». È un’affermazione oltremodo chiara ed estremamente pesante questa contenuta nelle conclusioni del documento allestito per i media con il quale Greenpeace ha presentato il rapporto CO? emissions of private aviation in Europe, pubblicato alla fine di marzo. «Se i governivogliono davveroglipresi per la salvaguardia del clima,subito i consumi di combustibili fossili, a partire dai più superflui, come quelli dei jet ...