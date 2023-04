Per il compleanno di Roma smettiamo di accontentarci e torniamo a pensare in grande (di S. Mentana)

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Poche città hanno il privilegio di conoscere la data del proprio, ma forse anche per questo è difficile avere un’idea di come festeggiarlo. Nel caso di, che quest’anno il 21 aprile compie 2776 anni, la cosa è ancora più difficile, schiacciata com’è dallazza della sua storia da un lato e da problemi che sembrano ormai strutturali, tanto piccoli rispetto a una storia millenaria, tanto incisivi sulla vita di tutti i giorni per milioni di persone da sembrare irrisolvibili. Se guardiamo lo spirito intrinseco della città, non può passare inosservata una vocazione all’universalità che può avere solo una città che è stata capitale di unimpero, che è tuttora capitale della Chiesa Cattolica, che ospita alcune delle più grandi opere dell’arte e dell’ingegno umano mai realizzate. Uno spirito che da ...