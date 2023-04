Per Berlusconi lento ma progressivo miglioramento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Il quadro clinico del presidente Silvioappare in, ma. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". E' quanto si legge nel nuovo bollettino diramato dall'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia è ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, dopo essere uscito domenica scorsa dalla terapia intensiva in cui si trovava dal 5 aprile. L'aggiornamento è firmato da firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.