Pentathlon | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Budapest | torna Elena Micheli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si avvicina la terza e penultima tappa delladel2023 dimoderno: da martedì 25 a domenica 30 aprile a, in Ungheria, verranno messi in palio altri punti utili alla qualificazione alle Finali di Ankara. Sono soltanto sei i, che richiama i quattro azzurri visti all’opera in Egitto nella prima tappa e poi lasciati a casa nella seconda prova: saranno al via i campioni italiani senior Matteo Cicinelli (Carabinieri) ed(Carabinieri), oltre ad Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Federico Alessandro (Aeronautica Militare). Terza presenza consecutiva stagionale per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), unico superstite della spedizione turca di Ankara della seconda tappa, infine Gianluca Micozzi ...

Convocazioni World Cup Budapest (HUN) 24-30 aprile 2023 - FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Entra sempre più nel vivo la stagione del pentathlon moderno con il suo 2023 che, sostanzialmente, si potrebbe riassumere in un “road to Parigi 2024”. L’evento sotto i Cinque Cerchi, ovviamente, monop ...