Pedullà | «Curiosità sulle scelte di Inzaghi e Pioli prima dell’andata»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023)si proietta subito al Derby di Champions League fra Inter e Milan. In particolare il giornalista si concentradinella giornata antecedentedella semifinale d’andata GESTIONE ? Alfredo, in collegamento su Sportitalia, analizza l’euroderby: «La finale secca lasciala giocare, perché si può decidere negli episodi. Dybala a parametro zero è un rimpianto per almeno due-tre club. Lui ha scelto la Roma dopo aver aspettato altre squadre. Brava la Roma.? Capire quale formazione schiereranno contro le romanenelle famose partitedella semifinale d’andata. Ognuno deve pensare di poter e dover prendere punti contro Roma e Lazio, ...