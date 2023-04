Pechino Express | Federica Pellegrini asfalta Barbara Prezia | la difesa a Matteo Giunta fa impazzire i social

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 aprile 2023)on fire!delle Mediterranee attacca suo marito: iimpazziscono per la risposta della sportiva Come di consueto ieri è andata in onda una nuova puntata di. Una tappa veramente importante visto che c'era in ballo il biglietto aereo che avrebbe portato le coppie in Cambogia. Una puntata che nessuno era intenzionato a perdere e che ha riservato tantissimi colpi di scena. Purtroppo per chi non ha l'abbonamento a Sky dovrà aspettare per poter vedere le sfide in cui le cinque coppie si sono sfidate per ottenere la prima posizione e la salvezza in classifica. Eppure suinon si può far a meno di notare che l'hashtag...