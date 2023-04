“Pechino Express” | cosa è successo nell’ultima puntata | addio al Borneo Malese

(Di venerdì 21 aprile 2023) Settima tappa dellaCon la settima tappa,saluta il. Le cinque coppie di viaggiatori rimaste in gara, guidate da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno concluso l’esperienza nel secondo Paese della rotta. Ora sono pronte ad andare in Cambogia. La tappa non ha visto alcuna eliminazione ma è stata segnata da uno scontro frontale schiettissimo e praticamente tutti contro tutti. Al traguardo finale, le Mediterranee sono state accusate dai Siculi di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo. Leggi anche:: le anticipazioni della settimaPoi gli Italo Americani , vincitori di, hanno dovuto decidere se rimandare a casa i Siculi o i Novelli Sposi. ...

I Novelli Sposi, ossia la coppia di composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta , ha conquistato moltissimi cuori in questa edizione del programma tv. L'ex campionessa di nuoto e il suo ex allenatore hanno dato prova ...

Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda su SkyUno la settima puntata del reality più avventuroso di sempre: Pechino Express. I conduttori Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio hanno accomp ...La bellezza di Pechino Express 2023, come in qualsiasi gioco del resto, è l'imprevedibilità. La componente della casualità, infatti, se mescolata alla stanchezza e alle scaltre strategie degli avversa ...