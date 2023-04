Pechino Express | Barbara Prezia contro Giorgia Soleri | “Partecipa solo per dire che ha la malattia della vulva”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda su SkyUno la settima puntata del reality più avventuroso di sempre:. I conduttori CostantinoGherardesca e Enzo Miccio hanno accompagnato le cinque coppie di concorrenti ancora in gara nel territorio del Borneo Malese. Da Awat Awat a Mari Mari fino al traguardo di puntata a Kota Kinabalu. Da qui via con lo zaino in spallazione Cambogia, dove i viaggiatori termineranno la loro avventura con la finale in grande stile. Nel corsopuntata di ieri la coppia di conduttori ha rivolto una domanda precisa ai concorrenti: “Chi vorreste fuori dal gioco?”. Le risposte non sono tardate ad arrivare. Nonostante alcuni elogi emozionanti che le coppie si sono riservati a vicenda, una frase infelice è stata rivolta a...

La reazione furiosa del web Da poco Achille Costacurta ha concluso la sua avventura con '' in coppia con la mamma Martina Colombari, che in una recente intervista ha parlato della ...Achille Costacurta , figlio di Martina Colombari con cui ha partecipato alla trasmissionee dell'ex calciatore Billy Costacurta , torna a far parlare di sè. Ma stavolta la tv non c'...Polizia di Stato ", ha scritto nelle storie del suo profilo personale l'ex giovane concorrente di(aggiungendo tre cuoricini rossi), taggando la pagina della Polizia di Stato e ...

La bellezza di Pechino Express 2023, come in qualsiasi gioco del resto, è l'imprevedibilità. La componente della casualità, infatti, se mescolata alla stanchezza e alle scaltre strategie degli avversa ...La coppia composta dall'ex campionessa di nuoto e dal suo ex allenatore è più complice che mai. E tra nomignoli affettuosi, nostalgia di casa e lezioni di dialetto veneziano, Tato e Tata si sono sposa ...