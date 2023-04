Pechino Express | Achille Costacurta litiga con la madre e scaraventa a terra una bacinella Bastianich | “Non è stato bello assistere a questo conflitto”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nell’ultima puntata andata in onda di, Martina Colombari e il figlio(da poco finito al centro dei riflettori per esseredenunciato per resistenza e violenza) sono stati protagonisti di un litigio durante lo svolgimento della prova per l’immunità. I due dovevano lavare dei panni con l’acqua del fiume, facendo su e giù per una lunga scalinata sotto il caldo torrido, quando a un certo puntoha gettato la spugna,ndo alacon i tessuti e andandosi a sedere. “Dai, vieni qua, DAI!” ha cominciato a gridargli Colombari, ma i tentativi delladi spronare il figlio, a cui si sono uniti anche le voci degli altri concorrenti, ...

La settima puntata di, il noto reality show targato Sky e Now Tv, è andata in onda giovedì ...D'altronde, Helena non è nuova a reality che mettono a dura prova il fisico e lo spirito in quanto è stata tra le protagoniste dell'edizione 2022 didove ha gareggiato con Nikita ...Di cosa si tratta Damiano David, la fidanzata Giorgia Soleri ae lui la 'tradisce': 'Tifo per Federica Pellegrini' Giorgia Soleri e la vulvodinia: 'Ho scoperto un nuovo farmaco, ...

Totò Schillaci e Barbara Lombardo sono una delle coppie più amate di questa edizione di Pechino Express. Nel settimo episodio del viaggio (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on dema ...“Ho avuto un cancro al colon: per me è una rivincita” essere qui, ha raccontato l'ex calciatore nella puntata del 20 aprile. Cosa è successo durante la tappa e il grido diventato virale sui social: “Y ...