Pechino Express 2023 | settima puntata | ecco chi ha vinto e chi è stato eliminato VIDEO e FOTO

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ieri su Sky e in streaming su Now è stata trasmessa ladiil racconto della tappa attraverso ie leGiovedì 20 aprile è andata in onda la nuovadi, l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. Nellatappa i viaggiatori hanno percorso 341 Km nel Borneo Malese. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il verdetto e la coppia eliminata. Con latappa,saluta il Borneo Malese: le ...

Dopo le critiche, gli applausi. Federica Pellegrini, nell'occhio del ciclone dopo la frase rivolta a Barbara Prezia ('ti accorcio di altri 10 centimetri...') a, svelata la scorsa settimana nelle anticipazioni, si è riscattata. Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda la puntata dello scandalo e gli spettatori hanno potuto ...Cos andata la traversata della capitale meneghina marted sera, quando una tassista ha caricato in auto Achille Costaurta, di rientro da un breve viaggio dopo la fatica al reality, al ...Giovedì 20 aprile è andata in onda la nuova puntata di2023 , l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. Nella settima tappa i ...

Giorgia Soleri durante l'ultima puntata di Pechino Express è stata derisa e offesa per la sua malattia da altri concorrenti: ecco la frase infelice Giorgia Soleri è stata derisa per la sua malattia.È una Federica Pellegrini letteralmente furiosa quella che si è vista nell’ultima puntata di Pechino Express, l’adventure game in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 29 aprile. L’ex nuotatrice, co ...