Pechino Express 2023 | finale di puntata tesissimo | è tutti contro tutti – Video

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) –neldidi, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Al traguardo di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese – settima tappa che non ha visto alcuna eliminazione – si è assistito a uno sfrontale schiettissimo e praticamente a un. Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia sono state accusate dai Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo, dopodiché gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ...

Dopo le critiche, gli applausi. Federica Pellegrini, nell'occhio del ciclone dopo la frase rivolta a Barbara Prezia ('ti accorcio di altri 10 centimetri...') a, svelata la scorsa settimana nelle anticipazioni, si è riscattata. Ieri sera, giovedì 20 aprile, è andata in onda la puntata dello scandalo e gli spettatori hanno potuto ...Cos andata la traversata della capitale meneghina marted sera, quando una tassista ha caricato in auto Achille Costaurta, di rientro da un breve viaggio dopo la fatica al reality, al ...Giovedì 20 aprile è andata in onda la nuova puntata di2023 , l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. Nella settima tappa i ...

Pechino Express, l'avventura continua: Federica Pellegrini e il marito Matteo salvati dalla busta nera la Repubblica

Scontro finale tra Novelli Sposi e I Siculi, e sebbene la Divina abbia allentato un po' la corsa, ci ha pensato la frecciatina di Joe Bastianich a scaldare il clima dell'ultima tappa nel Borneo ...