Pavia | donna trovata morta in casa | fermato 31enne

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’uomo, ritrovato ferito, aveva raccontato di una aggressione a coltellate subita da alcuni sconosciuti Unè stato sottoposto a fermo in relazione al caso dellariinnel comune di Scaldasole, in provincia di, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 19 aprile. L’uomo, un albanese irregolare, lo stesso ritrovato ferito dai soccorritori nei pressi dell’abitazione dov’è statala vittima, conviveva da tempo con la vittima. Ai carabinieri intervenuti aveva raccontato di una aggressione a coltellate subita da alcuni sconosciuti. I primi riscontri dei rilievi, le immagini di impianti di videosorveglianza privati e pubblici nonché altre attività tecniche, hanno però evidenziato a suo carico gravi indizi di omicidio, per il cui ...

