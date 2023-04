Paul Weller il 24 settembre sarà in concerto a Jesolo

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il cantante, chitarrista e compositore britannicotorna inin Italia. Dopo il tour annullato negli anni scorsi a causa della pandemia, i fan di “The Modfather” potranno riabbracciarlo a2023 in occasione dei 4 concerti in programma nel nostro paese. L’unico live nel Nordestdomenica 24al Palazzo del Turismo di, che si conferma città sempre più centrale per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali; gli altri tre appuntamenti saranno a Milano, Bologna e Roma. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune diTurismo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di venerdì 24 marzo. Info e punti autorizzati ...