(Di venerdì 21 aprile 2023) Saranno 21 lepartecipanti2ªdi "for". Il torneo, suddiviso in tre livelli in base al grado di disabilità, si disputerà martedì 25 aprile con i match in ...

... il Parco Ferrari al mattino per la fase di qualificazione (3 gironi da 7, dove ciascuna ... L'evento, organizzato dalcon il coordinamento della Divisione di Calcio Paralimpico e ..., 21 aprile 2023 " Saranno 21 lepartecipanti alla 2ª edizione di "Tardini for Special". Il torneo, suddiviso []...... ma negli ultimi decenni è successo più volte che diversedella Serie A arrivassero ...00 Excelsior - Go Ahead Eagles 2 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Modena -1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 ...

Parma, 21 le squadre alla 2ª edizione di "Tardini for Special" - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - Il ponte translagunare tra Venezia e Mestre è bloccato a causa di un pullman di linea andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del tratto sulla laguna. Nessuna consegue ...Saranno 21 le squadre partecipanti alla 2ª edizione di "Tardini for Special". Il torneo, suddiviso in tre livelli in base al grado di disabilità, si disputerà martedì 25 aprile con i match in programm ...