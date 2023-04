Parco Agrisolare | via al nuovo decreto | circa 1 miliardo per l’efficienza energetica

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha adottato la proposta diper promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici (e interventi accessori) sui tetti dei fabbricati agricoli. Lo comunica il Masaf. L’investimento si pone all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2, componente 1 e vuole favorire interventi per l’autosufficienzadel settore agricolo e agroalimentare. A dicembre era già stato emanato un primo bando attraverso il quale sono state assegnate risorse pari a500 milioni di euro ad oltre 7.000 imprese beneficiarie. Con questovengono programmate le residue risorse della misura ‘’ per un importo didi euro. Il ...

Dopo l'annuncio arrivato dal Masaf nei giorni scorsi, c'è un testo firmato del nuovo dm, che conferma le modifiche anticipate e ne contiene altre. Il nuovo decreto " che stanzia risorse per circa un miliardo " prevede infatti un incremento del contributo a fondo perduto, ...Il decreto ministeriale sui nuovi criteri del bando Pnrr "" (v. Staffetta 17/04) è pronto per essere inviato a Bruxelles per l'esame di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato. Ad annunciarlo è stato ieri il ministro dell'...Con questo nuovo decreto vengono programmate le residue risorse della misura '' per un importo di circa 1 miliardo di euro. Il testo del decreto sarà ora trasmesso alla Commissione ...

PNRR: cosa prevede il bando 2023 Parco Agrisolare FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha adottato la proposta di decreto per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici (e interventi accessori) sui tetti dei fabbricati agri ...Bonus agricoltura pannelli fotovoltaici, chi può fare domanda e come: cosa prevede il decreto, bonus a disposizione e spese ammissibili ...