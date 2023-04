Paratici si è dimesso | il Tottenham | “Non può più adempiere ai suoi doveri”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilcomunica ufficialmente le dimissioni di Fabio, ex dirigente juventino oggi alle dipendenze del club inglese.è coinvolto nelle inchieste giudiziarie che riguardano la Juve, quella sul “sistema plusvalenze” e quella sulla “manovra stipendi”. Sulla prima ieri si è giocata una partita importante dentro la Sala s’Onore del Coni. Il Collegio di Garanzia ha accolto parzialmente il ricorso della Juventus. Il Collegio di Garanzia ha invece confermato le inibizioni per tutti i più alti vertici della Juventus. Quindi Agnelli, Arrivabene e. Oggi il direttore generale delha rassegnato le sue dimissioni volontarie. Il comunicato del club: “Ieri – 20 aprile 2023 – ha avuto esito negativo il ricorso di Fabiocontro la sanzione della ...

Commenta per primo Fabiosi èdal ruolo di direttore generale del Tottenham. La decisione arriva all'indomani della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la condanna della Corte d'...Fabiosi èda Chief Football Officer Tottenham Hotspur. Gli Spurs ufficializzano le dimissioni in un comunicato sul sito del club: "la Fifa ha deciso di estendere la squalifica a livello ...Fabiosi èdal ruolo di direttore generale del Tottenham. La decisione arriva dopo la sanzione comminatagli dalla Figc ed estesa poi dalla Fifa in ambito internazionale, in attesa dell'...

Caso Plusvalenze, Fabio Paratici si è dimesso dal Tottenham - Sportmediaset Sport Mediaset

Nella giornata di ieri, giovedì 20 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze. Sospesa, quindi, la penalizzazione di 15 punti in classific ...L'ex ds della Juventus ha lasciato il club inglese. La giustizia sportiva aveva confermato 30 mesi di inibizione, condanna estesa dalla Fifa a livello internazionale ...