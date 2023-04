Papa | unità Chiesa ferita da divisioni alimentate da cricche

(Di venerdì 21 aprile 2023) "Purtroppo, vediamo anche ai nostri giorni come l'dellasiadalla divisione. Ciò è spesso causato dall'influsso di ideologie e movimenti che, pur avendo talvolta buone intenzioni, ...

... realtà che, ha ricordato lo stesso pontefice, assiste "ilnell'adempimento della sua missione". Francesco ha poi detto che proprio quella della mancata, resta un tema primario nella vita ...Una notte folle a Milano, la sfuriata su un taxi, l'arrivo dei poliziotti e un pugno centrato in faccia a un agente che gli è valso una denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ...... 'ora vivo in una casa accanto a Santa Marta, dove viveFrancesco' e 'svolgo i miei doveri di ... che presentano piuttosto il rischio di condurre 'fuori dall'della Chiesa universale'. Più che ...