Papa Francesco ha consegnato a re Carlo III un dono ricco di significato per la sua incoronazione

Nato a Genova il 9 maggio 1961 e ordinato sacerdote nel capoluogo ligure nel 1992, dopo essere stato nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Genova danel 2015, Monsignor Anselmi è ..., dal 28 al 30 aprile prossimi, tornerà in Ungheria dopo il viaggio compiuto a Budapest nel 2021, in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale . È il secondoa compiere un ...Carlo III sta per diventare re e, in occasione della cerimonia,ha pensato di fare un regalo dal valore inestimabile. Dopo la dipartita della regina Elisabetta, Carlo III sta per essere incoronato re . Anche se a tutti gli effetti è una carica già ...

Papa Francesco, dal 28 al 30 aprile prossimi, tornerà in Ungheria dopo il viaggio compiuto a Budapest nel 2021, in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale. Avrà un incontro con Orban ...