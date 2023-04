Papa Francesco ha compiuto un esorcismo pubblico in piazza San Pietro?

... questo trattamento di favore non spetterà neanche a, che si ritrova così da oggi privato della spunta e - per questo - addirittura in tendenza su Twitter. La notizia infatti ha fatto ...... questo trattamento di favore non spetterà neanche a, che si ritrova così da oggi privato della spunta e per questo addirittura in tendenza su Twitter. La notizia infatti ha fatto il ...... La Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari Sala stampa della Santa Sede ***esprime la sua vicinanza per la morte del vescovo Gaillot (silerenonpossum.it) *...

L'account Twitter di Papa Francesco, Pontifex, ha perso la spunta blu: non ha pagato l'abbonamento a Twitter Blue.Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l'anno per mantenerla. Ne ha fatto l ...