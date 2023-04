Papa Francesco apre alla comunità LGBT e condanna i preti omofobi | “Sono infiltrati con mentalità chiuse”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 aprile 2023)è il primo Pontefice che parla apertamente dellaQ nonndola endo le porte della Chiesa a tutti. Non possiamo aspettarci certamente di vederlo ai Pride o promotore delle nostre battaglie, ma se confrontiamo le sue dichiarazioni con quelle dei suoi predecessori possiamo dargli qualche merito. Un anno faha incontrato un gruppo di giovani per un documentario che è appena sbarcato su Disney +. Durante questo faccia a faccia Bergoglio ha dichiarato nuovamente che la Chiesa è per tutti, che c’è posto anche per le personeQ, aggiungendo che i sacerdoti che promuovono l’odio e l’degli. Pope Francis as ….. ...