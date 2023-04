A 'Stasera Italia'risponde alla recente dichiarazione del presidente del Senato Ignazio La Russa che, in un scambio di battute con un giornalista di Repubblica, ha detto che ' nella Costituzione non c'è ...... come relatori e moderatori (in presenza e da remoto), Angelo Baiguini, Andrea Peria Giaconia, Fabio Pilato, Vittorio Corradini, Carlo Bartoli,, Fabio Rossi,Ruffini, Vincenzo ...... il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il giornalista autore del libro Pietro Perone, il consigliere della Fondazione "Giancarlo Siani"Siani, il capitano Marcodel Comando Carabinieri ...

Paolo Liguori: "I Padri Costituenti italiani erano tutti antifascisti" TGCOM

A "Stasera Italia" il direttore editoriale di Tgcom24 risponde alla recente dichiarazione di Ignazio La Russa: "Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all'antifascismo"