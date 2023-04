Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli “si vogliono bene ma non è più amore Negano perché la separazione sarebbe complessa per motivi economici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nonostante la smentita dei diretti interessati – arrivata con un video che li ritraeva insieme in piscina -, non si placano le voci su una grave crisi matrimoniale fra. Il settimanale Oggi ha appena pubblicato ulteriori indiscrezioni sulla vita privata della coppia, che secondo la rivistain procinto di lasciarsi dopo 21 anni di relazione. Nella rubrica ‘Non tutti sanno che‘, gli autori hanno voluto infatti ricordare ai lettori un’intervista in cuiammetteva di vivere separata dal marito sentenziano: “Sima non è più”. Dopo il video, la coppia non è più voluta intervenire sulla questione, limitandosi a pubblicare sui social delle foto insieme ma solo in contesti ...