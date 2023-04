Paolo Barelli | auguri ad una città straordinaria

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il Natale della capitale. , patrimonio del mondo – “Oggi si festeggia il Natale di Roma, la nostra Capitale,bellissima, patrimonio non solo dei romani ma del mondo intero, con la suaricchezza storica, architettonica e culturale. Sono fiero ed orgoglioso di essere il primo firmatario della legge di riforma costituzionale “Roma Capitale” d’Italia, indispensabile per attribuirle poteri speciali, al fine di valorizzare la sua storia unica e renderla protagonista di sviluppo e benessere”. Così in una nota(in foto), presidente dei deputati di Forza Italia. (Uct/ Dire)