Paola Caruso | la foto con il figlio è boom di like | eccoli insieme

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladiha scatenato i fan: l’avete vistaa suo? Le reazioni non sono tardate ad arrivare, guardate. La nota showgirl non smette mai di far parlare di sé. Per questa volta tutti gli occhi sono puntati non solo su di lei ma anche su suo, protagonista di uno scatto che non è di certo passato inosservato. Laè subito diventata virale sul web, attirando l’attenzione dei fan e non solo. L’avete vista?è senza ombra di dubbio una delle showgirl più chiacchierate del momento. Diventata famosa grazie ad Avanti un altro, una volta fuori dallo show di Paolo Bonolis per lasi sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. Protagonista indiscussa ...