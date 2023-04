Paola Buratto Caovilla | un' opera d' arte per sensibilizzare sul rispetto degli Oceani

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fino al 30 aprile, alla Fondazione Alberto II di Monaco, No More Time - Oceans are Life, il globo disensibilizza le persone su temi come la salvaguardia del nostro pianeta e

Lee Lozano, Luca Piola eCaovilla: gli eventi da non perdere "Strike", la prima monografica su Lee Lozano, a Torino; "Passengers" la mostra a Parma dedicata a Luca Piola; la scultura diCaovilla ...

Fino al 30 aprile, alla Fondazione Alberto II di Monaco, No More Time - Oceans are Life, il globo di Paola Buratto Caovilla sensibilizza le persone su temi come la salvaguardia del nostro pianeta e de ...Strike, la prima monografica su Lee Lozano, a Torino; Passengers la mostra a Parma di Luca Piola; la scultura di Paola Buratto Caovilla per il pianeta ...