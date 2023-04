Pallanuoto | World Cup 2023 | Italia da incubo | l’Ungheria si impone 13-3

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tre sconfitte in tre partite in quel di Atene, ma quella di oggi è sicuramente la peggiore, sia per il risultato che per la performance messa in acqua. L’dellaal femminile era già qualificata alle SuperFinal diCup, ma in terra greca sono arrivate diverse controprestazioni dopo le belle vittorie di Rotterdam: arriva una battuta d’arresto addirittura per 13-3 con. Dal primo all’ultimo minuto la banda di Carlo Silipo non è riuscita ad esprimere il proprio gioco, soprattutto in fase offensiva le percentuali sono da dimenticare: un clamoroso 1/13 con la superiorità numerica. Da segnalare i primi due parziali (4-1 nel primo quarto, 6-1 nel secondo per le magiare) che hanno indirizzato il match, con addirittura un 10-2 a metà ...