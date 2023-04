(Di venerdì 21 aprile 2023) "L'Eca può fare molto per noi". Il ceo dello Shakthar Donetsk, Sergei, consegna in una intervista all'ANSA una richiesta d'aiuto contro lae si rivolge a Nasser al Khelaifi, presidente ...

Palkin: "La Fifa penalizza l'Ucraina. Ci aiuti l'Eca" - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "L'Eca può fare molto per noi". Il ceo dello Shakthar Donetsk, Sergei Palkin, consegna in una intervista all'ANSA una richiesta d'aiuto contro la Fifa e si rivolge a Nasser al ...Il messaggio per tutelare il mercato delle squadre ucraine, che dall'inizio della guerra hanno perso 40 milioni dai trasferimenti favoriti dall'allegato 7 della Fifa ...