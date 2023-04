Palermo | arrestata preside antimafia allo Zen Le accuse | corruzione e peculato su fondi Ue “Ha rubato computer e tablet per i bambini”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una delle più note esponenti dell’palermitana, ladella scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen Daniela Lo Verde, insignita anche del titolo di Cavaliere della Repubblica, è statadai Carabinieri pernell’ambito di un’indagine durata 14 mesi e coordinata dai pm della Procura europea (European public prosecutor’s office, Eppo) Calogero Ferrara e Amelia Luise. Insieme a Lo Verde è stato fermato anche il vice, Daniele Agosta: a entrambi è stata applicata dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono accusati di essersi appropriati di cibo per la mensa dell’istituto scolastico,e IPhone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. Nell’indagine è ...

