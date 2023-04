Palermo | arrestata per corruzione e peculato la preside antimafia Daniela Lo Verde

Daniela Lo Verde , una delle più note esponenti dell'antimafia palermitana, è statadai carabinieri . La preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, insignita ...Store di...La dirigente scolastica si sarebbe appropriata di tablet destinati ai ragazzi e anche di cibo della ...La Lo Verde e Agosta sono ora ai domiciliari; nell'indagine è coinvolta anche una terza persona , Alessandra Conigliaro (anche lei ai domiciliari), dipendente di un negozio diche alla preside avrebbe regalato tablet e cellulari in cambio della fornitura alla scuola, in aggiudicazione diretta e in esclusiva, del materiale elettronico. Preventivi 'su misura' da un ...

La donna era stata nominata Cavaliere al merito dal capo dello Stato dopo l'e,ergenza Covid. Ai domiciliari anche il vicepreside e una professionista privata. L'indagine della Procura Europea ...Una delle più note esponenti dell’antimafia palermitana, la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, Daniela Lo Verde, insignita anche del titolo di cavaliere della Repubblica, è stata ...