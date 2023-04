Paghe da fame | danni all’ambiente e discriminazione di genere | è il prezzo della moda ultra-veloce

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lavorano anche undici ore al giorno, sono giovani, spesso donne – pagate meno dei loro colleghi maschi – o persone emigrate da zone povere o arrivate dall’estero. Il modello economico alla basecosiddetta, caratterizzata da capi di scarsa qualità, venduti a prezzi bassi e con cicli di vita brevi, si fonda in molti casi sullo sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente, al solo scopo di aumentare i profitti. Tutto questo malgrado gli accordi internazionali raggiunti dopo la tragedia del Rana Plaza, in Bangladesh, che hanno certamente migliorato la situazione ma che per ora non hanno risolto i problemi di una filiera dei diritti negati a cui, purtroppo, nemmeno l’Italia sembra estranea. Alla radice del problemaTutto comincia nei principali Paesi da cui importiamo i tessuti utilizzati per produrre ...