(Di venerdì 21 aprile 2023)– credits @chilldaysMILANO –ha annunciato il suo: 13 imperdibili appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti e Next Show per infiammare le arene e i festival estivi più importanti d’Italia. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Intanto l’artista è innei patti: è partito da Roma (mercoledì 19 aprile, Palazzo dello sport) e proseguirà a Torino (giovedì 27 aprile, Pala Alpi), Milano (sabato 29 aprile, Mediolanum Forum), Napoli (mercoledì 3 maggio, Palapartenope) e Bologna (sabato 6 maggio, Unipol Arena). Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista ...

Lazza sta portando le sue hit nei principali palazzetti italiani e all'Arena di Verona con l'Ouver - Tour, andato subito sold out, e da giugno sarà impegnato con il Lazza2023. Noemi,......2023 - Milano @ Mediolanum Forum " SOLD OUT Mercoledì 03 maggio 2023 - Napoli @ Palapartenope " SOLD OUT Sabato 06 maggio 2023 - Bologna @ Unipol Arena " SOLD OUT CALENDARIO LAZZA...Il suo Ouver - tour, in partenza il 19 aprile da Roma, è già completamente sold out, poi tra giugno e settembre partirà l'2023. Come si prepara ai live Ha qualche scaramanzia "Non ...

“Ouvertour Summer 2023”, dopo i palazzetti un tour estivo per Lazza L'Opinionista

MILANO - Lazza ha annunciato il suo LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023: 13 imperdibili appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti e Next Show per infiammare ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2023 – L’attesa è finita: dopo aver dominato le classifiche FIMI e EarOne dell’ultimo anno, monopolizzandone i vertici con l’album dei record SIRIO e la hit sanr ...