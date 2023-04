Ostia – Occupa un appartamento aggredisce due agenti | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)unduedalla Polizia di Roma Capitale – Prosegue il controllo dellezioni abusive – Non solo hato undi proprietà privata, ma si è talmente infastidito quando glidel X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale sono intervenuti per identificarlo, che li ha minacciati, aggrediti ed ha tentato di fuggire. Un escamotage durato pochi attimi, poiché gli operanti lo hanno rincorso e bloccato poche centinaia di metri dall’immobile dove risiedeva abusivamente, arrestandolo e denunciandolo per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltreché perzione di alloggio, tutti reati per cui dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria, che ne ha ...