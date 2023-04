Ostia | la ‘vittoria’ di Valerio sulla disabilità | “Adesso lavoro al Girasole | finalmente ho la mia occasione”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lanon ha fermatoche, grazie al calore e al sostegno di una famiglia fantastica e al supporto dei professionisti della Fondazione Roma Litorale è riuscito a superare le difficoltà e ora sta anche svolgendo un apprendistato in un ristorante. Un traguardo importantissimo per il 23enne. Oggista imparando un mestiere Un sorriso enorme. Il pollice su a dire ‘tutto alla meraviglia’.ha trovato il suo mondo. Tre volte a settimana si reca al ‘Casale’ e procede nel suo apprendistato. Oggi a 23 annila sua: poter imparare un mestiere e inserirsi gradualmente nel mondo del. Le difficoltà arrivate alla sua nascita non l’hanno mai fermato. Una mamma e un fratello straordinari alle spalle. Un ...