Ostia | idrante “sradicato” su via di Castel Porziano | strade allagate e disagi per la viabilità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Unsu via diè saltato alle 11 di stamattina, venerdì 21 aprile, e l’acqua si sta riversando abbondante sul manto stradale, creandoalla circolazione delle auto. La strada è, infatti, diventata un fiume difficile attraversare per le macchine e la dispersione dell’acqua è incalcolabile. Alla fine, probabilmente, qualche automobilista deve aver deciso di dare l’allarme e ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che gestire la circolazione viaria e chiedere l’intervento dei tecnici Acea. Ancora ignote le cause dell’incidente che ha provocato l’allagamento Risulta ancora incomprensibile come sia stato possibile che l’, situato al lato della strada, sia saltato,in ...