Orsa Jj4 | presidio degli animalisti sotto il palazzo della Provincia di Trento | “Da Fugatti nessuna misura per prevenire la tragedia”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “Dimissioni disubito” e “Basta catture”. Sono queste alcune delle scritte sugli striscioni in piazza Dante a, dove è in corso il sit- itambientalisti ea difesaorsi, nel mirinogiunta. “Si decretano sentenze di prigionia. Incutere terrore alla gente e coltivare odio e violenza, si ritorceranno contro questi politici – hanno detto i manifestanti – Ci chiediamo cosa abbia fatto questa politica che governa il Trentino perquesta situazione. Perché non parlano mai di progetti seri, invece che invocare la morte, per raggiungere i loro folli scopi e spostare orsi di massa? Fanno fare una figuraccia al Trentino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pasquale Giuditta, primo cittadino del comune dell'Avellinese, lancia la proposta al Parco del Partenio: "La natura va rispettata non ..."Sinceramente spero che non venga abbattuta". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, interpellato a margine del tavolo sulla siccità in Regione Piemonte del destino dell'. "Sull'catturata pende il ricorso del Tar, c'è il parere dell'Ispra che io ho visto ieri e che dice che è possibile anche tenerla isolata perché è problematica a un livello alto". "In ...C'è un'alternativa all' abbattimento dell', (e degli altri plantigradi per cui si sta valutando l'uccisione) e adesso anche l'Ispra ha dato il suo benestare a questa soluzione: il trasferimento all'estero. L'Istituto Superiore per la ...

Orsa Jj4, l'unione europea dà il via libera all'abbattimento: «Solo a queste condizioni» leggo.it

La Commissione Europea precisa che la direttiva “Habitat” «prevede la possibilità di autorizzare la cattura o l'uccisione di esemplari di specie protette, a determinate condizioni» ...L'orsa JJ4 potrebbe essere trasferita. Lo ha fatto capire il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, evidenziando come l'abbattimento non deve essere per forza l'unica soluzione per l'animale ...