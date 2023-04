Orsa Jj4 | l' unione europea dà il via libera all' abbattimento | ' Solo a queste condizioni'

Lo afferma un portavoce della Commissione Ue , interpellato sulla vicenda dell'e il dibattito sul possibile abbattimento dell'animale, alla luce anche delle politiche Ue messe in campo per ...Cosa dice l'Ue sull'abbattimento dell'La direttiva europea Habitat 'prevede la possibilità per le autorità nazionali di autorizzare la cattura o l'uccisione di esemplari di specie protette. Ma a determinate condizioni, anche ...Lo ha affermato il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine della conferenza stampa sulla siccità in Piemonte commentando la vicenda dell'. #iol_player_container.vjs - top -...

Orsa JJ4, il ministro Pichetto: «Spero nel trasferimento, abbattendola non diamo soluzioni». La Ue: sì ad abba ilmessaggero.it

Pasquale Giuditta, primo cittadino del comune dell'Avellinese, lancia la proposta al Parco del Partenio: "La natura va rispettata non soppressa" ...(LaPresse) Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, ha parlato anche del caso dell'orsa jj4 al termine della giunta regionale straordinaria sul tema della siccità al ...