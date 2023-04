Orsa Jj4 | il sindaco di Summonte chiede di adottare gli esemplari che la provincia di Trento vuole abbattere

Pasquale Giuditta, primo cittadino del comune dell'Avellinese, lancia la proposta al Parco del Partenio: "La natura va rispettata non ..."Sinceramente spero che non venga abbattuta". Così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, interpellato a margine del tavolo sulla siccità in Regione Piemonte del destino dell'. "Sull'catturata pende il ricorso del Tar, c'è il parere dell'Ispra che io ho visto ieri e che dice che è possibile anche tenerla isolata perché è problematica a un livello alto". "In ...C'è un'alternativa all' abbattimento dell', (e degli altri plantigradi per cui si sta valutando l'uccisione) e adesso anche l'Ispra ha dato il suo benestare a questa soluzione: il trasferimento all'estero. L'Istituto Superiore per la ...

Roma, 21 aprile 2023 - Sull’orsa JJ4 che ha ucciso il runner Andrea Papi “facciamo parlare la scienza”, chiede il coordinatore tecnico del progetto Life Ursus, Andrea Mustoni. Che ha chiarito: in caso ...La Lega anti vivisezione esprime soddisfazione per il parere depositato ieri dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ...