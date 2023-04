Oroscopo Paolo Fox ai Fatti Vostri | classifica e previsioni segno per segno di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’diFox non si smentisce mai, ed è una guida sicura, tutti i giorni, per capire cosa ci riserveranno le stelle durante la giornata, o almeno la tendenza che gli astri hanno deciso per noi, in base alle influenze dei pianeti, e che bisogna tenere in conto se si vuol avere successo nella vita, o semplicemente nella giornata. Insomma, per questi e tanti altri motivi, è sempre bene essere informati sulledel miticoFox. Per l’ultimo appuntamento della settimana con la trasmissione di Rai2 I, condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, proprioFox è intervenuto con il suoper il fine settimana: ecco cosa ci riservano le stelle per22 e23 ...