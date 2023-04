Oroscopo Branko sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 | le previsioni del weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023). Ci siamo, finalmente, il momento più atteso della settimana può dirsi arrivato! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana: resterete a casa godendovi la tranquillità della vostra famiglia oppure ne approfitterete per fare una bella e rigenerante gita fuori porta? Qualunque siano i vostri programmi scommetto che non vedete l’ora di sapere cosa hanno in serbo le stelle per voi nelle giornate di22 e23? Ecco le, segno per segno, dell’amato astrologoche non delude mai!oggi: le(amore e lavoro) segno per segno per il 21...