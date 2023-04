Ora la pillola anticoncezionale è gratis per tutte le donne | le novità

Laper prevenire l' Hiv non sarà più a pagamento, bensì sarà gratis per tutti. La svolta arriva dall'Aifa e la Profilassi pre - Esposizione (Prep) èrimborsabile . In questo modo il farmaco è ......in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. E' difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una......in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una...

Ultimo'ora: Contraccezione, pillola gratis per tutte le donne La Svolta

Roma, 21 aprile 2023 - La pillola anticoncezionale diventa gratis per tutte le donne. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via libera alla decisione di ...L'ok di Aifa per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato di circa 140 milioni di euro l'anno ...