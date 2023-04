Ora la pillola anticoncenzionale è gratis per tutte le donne | le novità

...in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. È difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una......in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. E' difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una......in Italia c'è uno scarso ricorso alla contraccezione e questopotrà cambiare. E' difficile peraltro dire, non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per questi prodotti, che una...

Ultimo'ora: Contraccezione, pillola gratis per tutte le donne La Svolta

Condividi questo articolo:Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Contraccezione orale gratis per tutte le donne in Italia, a prescindere dall’età. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del fa ...Nella giornata in cui si celebra la salute della donna, il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via libera alla decisione di rendere gratuita ...