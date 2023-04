OneDay Group apre PL7

(Di venerdì 21 aprile 2023)“PL7”, il nuovo spazio di lavoro dedicato ai giovani professionisti in zona Isola a Milano.dal 1 ottobre in Isola a Milano il nuovo coworking destinato ad accogliere startup e aziende innovative che cercano un luogo di lavoro informale, smart e condiviso: è il terzo building dopo il Campus C30/32 gestito da, il Business & Community Builder dedicato alle nuove generazioni, continua a investire nel mondo del coworking e annuncia l’apertura a ottobre 2023 di “PL7” un nuovo spazio di lavoro nel quartiere Isola a Milano. PL7 (chiamato così perchè situato in via Porro Lambertenghi) sarà un coworking di 3000 mq con 180 postazioni, 14 sale meeting, una caffetteria e diversi spazi per vivere il lavoro all’aria aperta. PL7 segue ...

, il gruppo specializzato in servizi per le nuove generazioni cui fanno capo realtà come ZooCom , Together , WeRoad , continua a investire nel mondo del coworking e annuncia l'apertura a ...Fa scuola il caso, Business & Community Builder dedicato alle nuove generazioni, che ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, introducendo un mese di congedo di paternità retribuito al ...... la rassegna organizzata da Wine Sicily e Vinhood, con il sostegno dell'assessorato regionale al Turismo, in programma dal 14 al 15 aprile negli spazi C30in viale Cassala 30, e che ...

OneDay lancia PL7: ecco il nuovo coworking in zona Isola a Milano Engage

PL7 sarà inaugurato ad ottobre e ospiterà fino a 180 giovani professionisti e startupper, seguendo il modello di successo del campus C30/32 che già ospita 40 aziende OneDay Group, il gruppo specializz ...No, la parità di genere non è solo una questione per donne. Il raggiungimento di un mondo del lavoro più equo passa per lo sviluppo di politiche pubbliche lungimiranti, per una diffusione capillare e ...