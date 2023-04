Omicidio Fabrizio Vallo | portato lo zio in carcere per detenzioni d’armi da fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Riguardo l’di, gli inquirenti stanno ancora indagando sulla morte dell’uomo. L’uomo, all’epoca 48enne, all’epoca era interno ai giri delle sostanze stupefacenti su Ostia Lido, oltre poi ad avere piccoli precedenti di micro-criminalità nel quadrante della Nuova Ostia. La sera che venne ucciso a via del Sommergibile, chi lo freddò sapeva dove abitava, tanto da chiamarlo addirittura “nome e cognome” prima di trivellarlo di proiettili al corpo., i sospetti sullo zio Il maggior indiziato per questo, sarebbe proprio lo zio di. Infatti, le indagini fin dalla morte del 48enne della Nuova Ostia si sono spostate a Isola Sacra, dove risiede E.C., per l’appunto parente della ...