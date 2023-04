Omicidio della madre di Donato De Caprio | resta in carcere la vicina | spunta l’ipotesi dello strangolamento

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023)neldi Poggioreale Stefania Russolillo, la donna accusata dell’di Rosa Gigante,del salumiere tiktokerDe, trovata senza vita lo scorso martedì 18 aprile nella sua cassa al quartiere Pianura di Napoli. Russolillo, 47 anni, si è avvalsafacoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida di arresto davanti al gip Tommaso Perrella. Nel corso dell’interrogatorio che si era svolto in questura con gli investigatoriSquadra mobile e il sostituto procutatore Maurizio De Marco, Russolillo aveva fatto ammissioni parziali, nonostante i diversi «non ricordo» a domande su come fosse avvenuto l’di casa 72enne. Nessun chiarimento da ...