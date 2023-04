Ok dell’Agenzia del farmaco alla pillola anticoncezionale gratis Sarà rimborsata anche quella per prevenire l’Hiv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Via liberarimborsabilità dei farmaci per la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione anti-Hiv, egratuità dellaper le donne di tutte le età. L’Agenzia italiana del(Aifa), nella giornata in cui si celebra la salute della donna, ha deciso di facilitare l’accesso ai due farmaci. “Si tratta di due temi che sono da tempo all’attenzione– evidenzia Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa, in un’intervista a Quotidiano Sanità – che hanno richiesto tempi tecnici per arrivare a una valutazione completa” e all’ok dell’autorità. La presidente spiega che le tempistiche sonolegatevolontà dei dirigenti di “portare a termine (i due processi, ndr) prima della ...