Offendono la Costituzione ogni giorno e il problema è una vignetta?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) A molte amiche e amici non è piaciuta lapubblicata dal Fatto dedicata, alla sorella della presidente Meloni e al marito ministro Lollobrigida. Naturalmente ognuno è libero di pensarla come vuole e non saremo certo noi a censurare il diritto alla critica, anche nei confronti di giornali e giornalisti, vignettisti compresi. Quello che non si può accettare, invece, è il tentativo palese e strumentale di “espellere” il disegno e assolvere chi,, oltraggia laantifascista. Non esiste par condicio possibile tra un disegno e le parole e i gesti, scandalosi e provocatori, di ministri e rappresentanti delle istituzioni. La, apparsa sul Fatto, raggiunge qualche migliaio di lettrici e di lettori. Il giornale si può comperare o meno. Il disegno si può guardare o meno. Al ...